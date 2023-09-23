Москва, 23 сентября, 2023, 13:39 — ИА Регнум. Победитель третьего сезона музыкального шоу «Голос. Дети» 21-летний Данил Плужников не прошел слепые прослушивания в новый проект «Голос. Уже не дети». Передачу 22 сентября показали на «Первом канале».

Кадр из видео Данил Плужников

У Плужникова редкое генетическое заболевание, сильно повлиявшее на его рост. Молодой человек перед выступлением рассказал, что победа в детском конкурсе помогла ему реализоваться, и он доволен жизнью.

«Я занимаюсь музыкой. Занимаюсь своим здоровьем, у меня все хорошо. Я не рассчитываю куда-то пройти, для меня просто важно получить удовольствие», — добавил конкурсант.

Певец вышел с песней Uptown funk в регги-обработке. Пока он пел, никто из членов жюри не обернулся, в том числе певец Дима Билан, который был наставником Плужникова в детском шоу. По условиям конкурса, в этом случае участник не проходит отборочный тур.

«Я не узнал твой голос, сразу видно: матереем, растём. Ты работаешь, делаешь и не останавливаешься, ведь ты — любимчик этого проекта. Ты удивляешь. И я рад этому», — сказал Билан, когда увидел, кто выступал на сцене.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября на шоу «Голос. Уже не дети» провалился победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт. Его наставник с прошлого проекта Пелагея была среди членов жюри, но также не узнала голос своего бывшего воспитанника. Он в свою очередь на предложение певицы обняться просто ушёл со сцены.