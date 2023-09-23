Вашингтон, 23 сентября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Поведение как у ребёнка украинского лидера Владимира Зеленского ставит под вопрос тему западной помощи Киеву, заявил 23 сентября журналист Дэнни Хайфон.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Такое поведение заставляет Запад всё больше и больше сомневаться в Зеленском. Он строит из себя мирового лидера, но из этого ничего не выйдет, так как он проигрывает», — прокомментировал он на Youtube выступление Зеленского на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Запад начал осознавать, что план по ослаблению России провалился, указал Хайфон. Этому свидетельствуют неработающие санкции, успехи российских военных в зоне проведения спецоперации и нежелание главы киевского режима остудить свой политический пыл, отметил журналист.

«Западу крайне сложно оправдывать поддержку Украины, когда Зеленский ведёт себя как избалованный ребёнок. Так оно и есть, он избалованный актёр», — подытожил Хайфон.

Как сообщало ИА Регнум, издание New York Times 18 сентября рассказало о просчёте Украины и Запада с «контрнаступом». Авторы отметили, что Украина и союзники, включая США, возложили слишком большие надежды на него, ввязываясь в борьбу против одной из самых сильных армий в мире. Как говорится в статье, если бы Киев вообще и мог достичь в этом успехов, то только в течение нескольких лет как минимум.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, в бой пошли подготовленные НАТО бригады с западной техникой. Вскоре после этого появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин констатировал отсутствие результатов украинских войск, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наступление продлится не один месяц, а Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с момента начала наступления украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Спустя несколько дней в США констатировали, что время Киева для достижения хотя бы каких-то результатов в контрнаступлении неизбежно заканчивается, а экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что Запад понял неминуемость победы России на Украине. Позднее в ВСУ назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери в которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы.