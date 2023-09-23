Москва, 23 сентября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-президента республики Джорджо Наполитано, сообщили 23 сентября в Кремле.

IMAGO/FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Джорджо Наполитано

«Ушёл из жизни выдающийся государственный деятель и настоящий патриот Италии», — говорится в тексте телеграммы.

Путин добавил, что в юности Джорджо Наполитано мужественно боролся с фашизмом в рядах Сопротивления, а затем долгие годы верно служил Италии. Наполитано по праву пользовался искренним уважением соотечественников и большим международным авторитетом, отметил российский лидер.

В конце телеграммы Путин попросил Маттареллу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного экс-президента.

О смерти бывшего президента Италии Джорджо Наполитано стало известно 22 сентября. Ему было 98 лет. Он занимал пост главы итальянской республики с 2006 по 2015 год и был первым в итальянской истории переизбранным главой государства.

Одним из резонансных решений Наполитано стал отказал в помиловании бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони 13 августа 2013 года.

Политик ушёл в отставку по возрасту, в 89 лет.