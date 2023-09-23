Киев, 23 сентября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Минимальной целью контрнаступления ВСУ является взятие Токмака в Запорожской области, и без этого оно не будет успешным, заявил командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский 22 сентября в беседе с телеканалом CNN.

Иван Шилов ИА Регнум

«Токмак — это цель-минимум. Главная цель — добраться до наших государственных границ. Я думаю, полный прорыв российской обороны произойдет после Токмака», — сказал Тарнавский.

Генерал отметил, что в случае захвата города ВСУ смогут перекрыть сухопутный коридор в Крым. Он также признал, что на этом направлении российская армия создала глубокую линию обороны, а погода скоро может помешать участию тяжёлой техники в наступлении. При он добавил, что украинская армия в последнее время в основном ведёт бои без использовании техники.

Как сообщало ИА Регнум, глава Украины Владимир Зеленский 21 сентября сообщил о планах захватить Артёмовск и ещё два города. Какие это будут города, он отказался говорить.

Президент России Владимир Путин 12 сентября сообщил, что потери украинской армии только в ходе контрнаступления составили 71 тыс. военных. Кроме того, российские подразделения уничтожили за это время 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ. Российский лидер подчеркнул, что при таких потерях ВСУ не смогли добиться результатов.

Отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис 18 сентября признал провал контрнаступления украинской армии. Он отметил, что также невозможно скрывать политику Вашингтона по Украине.