Москва, 23 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В интернете появилось видео уничтожения шведских танков Stridsvagn 122 в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА Регнум

Это первые кадры, доказывающие, что в зоне проведения спецоперации российские военные уничтожили шведскую бронетехнику, полученную ВСУ.

Танк Stridsvagn, аналог немецких танков Leopard, попал под обстрел российских ударных беспилотников. На каком из участков фронта это произошло, неизвестно.

После удара дрона над подбитым танком поднялась дымовая завеса. Удар полностью уничтожил машину.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834884" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры уничтожения шведских танков stridsvagn 122 в зоне СВО

Как сообщало ИА Регнум, Швеция передала ВСУ десять Stridsvagn с украинскими экипажами, обученными управлять ими. Как сообщило шведское военное руководство, у королевства на вооружении осталось 110 Stridsvagn. Танки Stridsvagn 122 — модификация Leopard 2A5.

Минобороны 22 сентября сообщило, что за сутки на купянском направлении российские войска уничтожили два танка Leopard.