Чита, 23 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Тело пенсионерки, которая пять дней назад ушла за грибами в лес, обнаружили в Читинского районе Забайкальского края, сообщили 23 сентября в краевом МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Пенсионерку нашли сегодня мёртвой сотрудники поисково-спасательной службы и полиции», — говорится в сообщении.

Ежегодно на протяжении всего грибного сезона, теряются люди и, как правило, это граждане пенсионного возраста, отметили в министерстве. Там призвали жителей ответственно подготовиться к походу в лес.

При этом в МЧС рекомендовали грибникам озвучить родным выбранный маршрут, одеть яркие непромокаемые вещи, взять с собой заряженный мобильный телефон, спички, нож, запас воды, еды и медикаментов, а также посмотреть прогноз погоды перед походом в лес.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2022 года заблудившаяся в лесу девушка проголодалась и наелась ядовитых грибов. Её доставили в больницу, но спасти не смогли.

В МЧС 10 сентября сообщили, что потерявшегося в лесу на Сахалине грибника нашли живым. Мужчина и его товарищ отправились за грибами в лес. Там они столкнулись с медведем. Один мужчина забрался на дерево, а второй скрылся в чаще. Избежав встречи с медведем, мужчина обнаружил, что заблудился.