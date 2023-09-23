Санкт-Петербург, 23 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Житель Санкт-Петербурга убил жену на глазах их 17-летней дочери. Трагедия произошла вечером 22 сентября на Суздальском проспекте.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вечером 22 сентября девочка позвонила в полицию и сообщила, что отец убивает её мать. На место выдвинулись полицейские. В квартире они нашли тело женщины со следами множественных ножевых ранений», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Полицейские оперативно задержали мужчину, он не стал сопротивляться и сознался в содеянном. По его словам, между ним и женой вспыхнула ссора, он не выдержал и расправился с супругой.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа в Туапсе местный житель пытался зарезать знакомую. Он напал на женщину на пляже одного из санаториев на почве ревности. С целью расправы он нанёс женщине не менее 15 ударов ножом, но злоумышленнику помешали очевидцы — отдыхающие прогнали его и оказали пострадавшей медицинскую помощь. После нападения мужчина попытался скрыться, но его задержали и передали полиции.