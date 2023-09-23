Легковушка перевернулась на крышу в Лефортовском тоннеле
Автомобиль перевернулся на крышу и перекрыл две полосы в Лефортовском тоннеле
Москва, 23 сентября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, после чего один из них перевернулся на крышу, сообщили в Дептрансе.
«На внешней стороне ТТК (в Лефортовском тоннеле) произошло столкновение трех автомобилей», — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что движение свободно по одной полосе из трёх и призвали водителей выбирать пути объезда.
На место дорожно-транспортного происшествия выехали оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются.
Как сообщало 20 сентября ИА Регнум, ДТП с участием трёх автомобилей произошло на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Инцидент произошёл в районе дома №9.
Авария с участием семи автомобилей произошла на юге Москвы 18 сентября. ДТП случилось на улице Поляны вблизи дома № 3, неподалёку от АЗС.