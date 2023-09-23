Москва, 23 сентября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. В ближайшие годы зарплаты россиян в восьми регионах будут расти выше номинального уровня инфляции. Это следует из прогноза социально-экономического развития РФ до 2026 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Минэкономразвития РФ ожидает, что рост составит 10% и выше.

По данным ведомства, в 2023–2026 годах лидерами по росту заработных плат станет Кемеровская область. Здесь повышение составит 11,1%. Также высокий рост ожидается в Челябинской области (10,8%), Дагестане (10,6%), Забайкальском крае (10,2%), в Мордовии и Воронежской области (по 10,1%) и Ярославской и Владимирской областях (по 10%).

При этом в Алтайском крае, Чувашии, Оренбургской, Новосибирской, Ульяновской, Курганской областях и Адыгее рост этого показателя ожидают на уровне чуть менее 10%.

Москва и Санкт-Петербург в список Минэкономразвития не вошли, написало РБК.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 22 сентября на заседании правительства, посвященном проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщил, что благодаря повышению с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%, до 19 242 рублей, зарплаты вырастут более чем у 4,5 млн человек.

22 августа президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны расти, как и зарплаты в среднем по региональной экономике.

25 июля на совещании по экономическим вопросам глава государства отметил, что зарплата бюджетников должна индексироваться своевременно. Он обратил внимание на необходимость строго выдерживать установленные цели по заработным платам специалистов, без этого люди из бюджетной сферы будут уходить.

Премьер-министр сообщил, что на повышение зарплат работников государственных учреждений правительство выделит более 30 млрд рублей. Среди них педагоги, врачи, работники культуры и науки.

Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат. Он подчеркнул, что это должно стать ориентиром для предприятий и властей всех уровней.

Российский лидер также сообщил, что по итогам июля 2023 года зарплаты в стране в среднем выросли на 10,5%. Он призвал сохранить эту тенденцию в дальнейшем.