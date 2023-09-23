Севастополь, 23 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Севастополе возобновили движение морского транспорта. Об этом 23 сентября сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Морской пассажирский транспорт возобновляет движение», ― говорится в сообщении дирекции в Telegram-канале.

Морское сообщение отсутствовало в течение 2,5 часа.

Как сообщало ИА Регнум, морское сообщение приостановили 23 сентября в Севастопольской бухте после сообщений о ракетной атаке.

Уутром 23 сентября губернатор города Михаил Развозжаев сообщил, что получил информацию о том, что по Севастополю пытались нанести ракетный удар и что система ПВО предотвратила его. При этом в районе причала в Сухарной балке упали обломки ракеты. После этого в Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Губернатор города объявил о ракетной опасности, напомнив жителям, как нужно вести себя в случае угрозы. Спустя 40 минут ракетную опасность отменили и менее чем через десять минут предупредили о новой угрозе.

22 сентября Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили пять ракет. Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения пострадали шесть человек. Часть одной из уничтоженных ракет упала в центре Севастополя, возле Русского драматического театра имени Луначарского. Её вывезли с места падения.