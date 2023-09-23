Москва, 23 сентября, 2023, 11:40 — ИА Регнум. В Госдуме есть вопросы важнее, чем запрет музыки для фигуриста Петра Гуменника, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Алексей Филиппов/РИА Новости Тренер Татьяна Тарасова

«Там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника», — сказала Тарасова корреспонденту РИА Новости.

Тренер также сообщила, что не знает, почему люди боятся говорить на тему музыки Петра Гуменника. По мнению Тарасовой, в ней нет ничего криминального.

Вице-чемпиону России в мужском одиночном фигурном катании Петру Гуменнику пришлось отказаться от использования песни Rammstein для короткой программы после письма, направленного в Минспорта и Федерацию фигурного катания на коньках России. В письме отмечалось, что Rammstein — это неподходящее и непатриотичное музыкальное сопровождение.