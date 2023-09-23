Херсон, 23 сентября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Депутаты Херсонской областной избрали Владимира Сальдо на должность губернатора, сообщил 23 сентября корреспондент ТАСС.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Наша задача — сделать всё, чтобы соответствовать этому неимоверному доверию и вниманию», — сказал Сальдо после объявления итогов тайного голосования.

Он добавил, что с честью будет выполнять возложенные на него обязательства, потому что это высокое доверие и не менее большая ответственность.

По специальному поручению президента России Владимира Путина первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на заседании областной думы представил на пост губернатора Херсонской области трёх кандидатов. Помимо действующего врио губернатора Сальдо, в их число вошли Иван Шумаков и Игорь Шепелин.

На торжественной церемонии 23 сентября Владимир Сальдо вступил в должность. Ему вручили нагрудный знак губернатора Херсонской области. Присутствующий на церемонии Сергей Кириенко подарил избранному губернатору специально подготовленный экземпляр конституции.

Как сообщало ИА Регнум, жители ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей впервые приняли участие в выборах в Единый день голосования в России. В новых российских регионах на выборах в законодательные собрания зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий — в общей сложности более 1300 кандидатов. Выборы в Херсонскую областную думу завершились 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» набрала 74,86%.

Явка избирателей на выборах в новых регионах России оказалась самой высокой по стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября отметил героизм участников выборов в новых регионах.