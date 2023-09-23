Киев, 23 сентября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отключал системы спутниковой сети Starlink над Крымом. Это в интервью The Drive подтвердил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По его словам, в начале украинского контрнаступления сигнала над полуостровом не было вообще.

«Это правда, что он (Маск. — Прим. ред.) отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше», ― рассказал Буданов.

При этом он отметил, что это сигнал отключали не в какой-то конкретный момент, оно длилось месяц.

Руководитель ГУР признался, что украинские войска достаточно широко используют продукцию и услуги Маска, и без них «была бы катастрофа».

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2022 году Илон Маск мог тайно отключить спутниковую сеть Starlink возле Крыма, чтобы помешать Вооружённым силам Украины атаковать российский Черноморский флот. Американский миллиардер объяснил это тем, что Starlink не предназначена для использования в военных целях.

В тот же день The Washington Post опубликовал выдержки из биографии бизнесмена за авторством журналиста Уолтера Айзексона, в которых отмечается, что Маск счёл безрассудной попытку ВСУ провести атаку шестью безэкипажными подводными аппаратами на Черноморский флот в Севастополе и Крыму.

В сентябре Маск ответил в социальной сети на обвинения в госизмене за отказ разрешить украинской армии использовать Starlink для атак на ЧМ России, напомнив, что Конгресс США не объявлял войну России, и назвав изменниками тех, кто осудил его решение не включать Starlink у Крыма.

В Белом доме выразили надежду на то, что бизнесмен продолжит предоставлять Украине услуги спутниковой связи, в том числе для нужд ВСУ.

Буданов ранее заявил, что ВСУ используют системы спутниковой связи Starlink на всей линии фронта.