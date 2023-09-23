Вашингтон, 23 сентября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Вашингтон требует у Варшавы разъяснений из-за заявлений о том, что Польша прекращает военную помощь Украине, сообщило 23 сентября агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Как рассказал высокопоставленный представитель Пентагона, Вашингтону непонятно, что решила Варшава.

«Чиновник, пожелавший остаться неизвестным в рамках обсуждения политики США, заявил, что Польша по-прежнему привержена поддержке Украины, но точная позиция страны неясна», — сообщило агентство.

Обострение напряжённости между Польшей и Украиной поставило под сомнение единство позиции в их двусторонних отношениях, отметил автор материала. Начались проблема, по их мнению, когда Польша заблокировала ввоз украинского зерна в страну.

«Тем не менее американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками ещё не привели к появлению трещин в единстве коалиции, которая поддерживает Украину, и эти усилия, по словам чиновника, вероятно, растянутся на несколько лет», — сообщил автор материала.

При этом польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная помощь Варшавы Киеву будет продолжаться, но в меньших масштабах. Потеря поддержки Украины Польшей, отмечают они, может подорвать единство НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша прекратила поставки оружия Украине. Он пояснил, что Польше необходимы средства для собственной обороны. Это вызвало недовольство у Киева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 сентября заявил, что трения между Европой и Украиной будут только усиливаться и что такое развитие событий вполне закономерно, поскольку общность Польши и Украины базируется на таком фундаменте как русофобия.

В этот же день польский президент Анджей Дуда заявил, что на Украину из Польши не пойдёт новое вооружение. Приобретаемое за большие деньги новое оружие Варшава оставит себе, а старое вооружение республика продолжит поставлять Киеву.