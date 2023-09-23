Севастополь, 23 сентября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Севастополе отменили ракетную опасность, объявленную второй раз за утро 23 сентября. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«Отбой ракетной опасности», ― написал он в Telegram-канале.

Ракетную опасность объявили на фоне ракетной атаки на город.

Как сообщало ИА Регнум, утром 23 сентября Развозжаев сообщил, что получил информацию о том, что по Севастополю пытались нанести ракетный удар и что система ПВО предотвратила его. При этом в районе причала в Сухарной балке упали обломки ракеты. После этого в Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Губернатор города объявил о ракетной опасности, напомнив жителям, как нужно вести себя в случае угрозы. Спустя 40 минут ракетную опасность отменили, и менее чем через десять минут предупредили о новой грозе.

22 сентября Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили пять ракет. Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате нападения пострадали шесть человек. Часть одной из уничтоженных ракет упала в центре Севастополя, возле Русского драматического театра имени Луначарского. Её вывезли с места падения.