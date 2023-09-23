Москва, 23 сентября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что День тигра обладает огромным просветительским потенциалом. Об этом глава государства сообщил в телеграмме, адресованной организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвящённых празднику «День тигра».

Programmes. putin. kremlin.ru

«Отмечу, что такие масштабные, востребованные проекты обладают огромным просветительским, консолидирующим потенциалом», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Президент подчеркнул, что праздник по праву считается одним из наиболее ярких, значимых событий в общественной, культурной жизни российского Дальнего Востока и всей России. Как отметил глава государства, мероприятие всегда проходит на высоком организационном и творческом уровне.

В телеграмме Путин также выразил особые слова признательности учёным, биологам, работникам заповедников, егерям и волонтёрам, благодаря которым успешно реализуются серьёзные научные, исследовательские программы, создаются условия для безопасного проживания популяции амурского тигра.

День тигра жители Дальнего Востока России отмечают в четвертое или последнее воскресенье сентября. Идея проведения праздника возникла в 2000 году. Целью мероприятия, по задумке организаторов, стало стремление заставить людей задуматься о необходимости сохранения на Земле амурского тигра.

Ежегодно 29 июля во всём мире отмечается Международный день тигра. В июле 2023 года Путин поздравил с 10-летием центр «Амурский тигр», созданный под эгидой Русского географического общества. Президент отметил, что центр выполняет важную, востребованную миссию, направленную на изучение и сбережение популяции амурского тигра.

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал ИА Регнум, что в России благодаря нацпроекту «Экология» создают единую базу амурских тигров. Отмечалось, что к концу 2030 года популяция амурских тигров должна была увеличиться на 15%. При этом по состоянию на сентябрь 2022 года число тигров в России превышало 650 особей.