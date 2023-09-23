Севастополь, 23 сентября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Губернатор Михаил Развожаев объявил о ракетной опасности в Севастополе 23 сентября. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Марина Каширская ИА Регнум

«Внимание всем! Снова ракетная и воздушная опасность!» — сообщил Развожаев.

Он рассказал, как нужно вести себя в случае угрозы ракетного удара. Следует спуститься в укрытие, предварительно плотно закрыв окна и перекрыв газ, воду и отключив электричество.

Если человек не знает, где укрытие, нужно, также отключив газ, электричество и воду и закрыв окна, спрятаться в комнате с несущими стенами. В этой комнате следует сесть на пол у несущей стены подальше от окна.

Ранее Развожаев предупредил о ракетной опасности в городе, а затем, через 40 минут, сообщил об отмене угрозы ракетного удара. Теперь он снова предупредил о ракетной опасности.

Губернатор утром 23 сентября сообщил, что получил информацию о том, что по Севастополю пытались нанести ракетный удар и что система ПВО предотвратила его. При этом в районе причала в Сухарной балке упали обломки ракеты.

После этого в Севастопольской бухте приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Российские силы ПВО 22 сентября уничтожили пять ракет ВСУ, выпущенных по Севастополю. Как сообщило Минобороны, при повреждении исторического здания штаба Черноморского флота один военнослужащий пропал без вести.