Вашингтон, 23 сентября, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Американские танки Abrams уничтожат на Украине, заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Они [Abrams] сгорят <…> Как говорил сам Путин, они будут уничтожены», — сказал эксперт.

Макговерн отметил, что американские танки ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard.

Президент США Джо Байден заявил 21 сентября, что первые танки Abrams доставят на Украину на следующей неделе. До этого пресс-секретарь командования армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл объявил, что первая партия Abrams в количестве 31 единицы поступит на Украину уже этой осенью.

Также правительство Канады пообещало 22 сентября передать Киеву танки Leopard 2 и выделить на военные нужды Украины 650 млн канадских долларов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев отправил в бой подготовленные НАТО бригады, вооружённые западной техникой. После этого в Сети появились кадры подбитых и дымящихся украинских танков. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинских войск. В июле российский лидер отметил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства. Кроме того, 17 июня Путин заявил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как и горят немецкие танки.

Глава российского государства уточнил 12 сентября, что с начала спецоперации Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих, а также 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.