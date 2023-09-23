Киев, 23 сентября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Власти Украины пока не обсуждали какой-либо план действий на случай сокращения помощи со стороны США. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то «плана Б», — пояснил он.

При этом Данилов посетовал, что западные страны пока не пришли к согласию относительно украинского будущего. Глава СНБО считает неправильным, что партнёры всё время говорят о помощи Украине, а не о необходимости её победы.

Как сообщало ИА Регнум, член Конгресса Майкл Уолтц заявил, что США откажутся давать Украине карт-бланши. Он обвинил американского президента Джо Байдена в провале политики, в которой тот сделал ставку на поддержку Украины. В итоге США, снабжающие Киев, выворачивая карманы, загнали себя в угол.

Шесть членов палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии предложили проект краткосрочного бюджета страны, который не предусматривает выделения более $20 млрд на помощь Украине. При этом журналисты отметили, что у этого варианта бюджета мало шансов на утверждение, так как если его и примут в палате представителей, где большинство у республиканцев, то, скорее всего, заблокируют в Сенате, где больше представителей Демократической партии.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти принял решение исключить из бюджета предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины $300 млн на следующий финансовый год. Он рассчитывает на поддержку этой инициативы, так как большинство от Республиканской партии выступает за сокращение расходов.

При этом Белый дом уверен в продолжении двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса США, от которого зависит выделения бюджета на оказание Киеву дальнейшей помощи.