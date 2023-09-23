Севастополь, 23 сентября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Морской пассажирский транспорт приостановил 23 сентября движение в Севастопольской бухте, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

(сс) ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегонько

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, накануне, 22 сентября, ВСУ осуществили ракетную атаку на Севастополь. Силы ПВО сбили пять украинских ракет, из-за падения обломков в городе вспыхнул пожар.

Утром 23 сентября губернатор Михаил Развожаев сообщил, что получил информацию о работе систем ПВО в районе Севастополя. Обломки ракеты, согласно предварительным данным, упали в Сухарной балке.

После этого глава региона опубликовал предупреждение о ракетной опасности в Севастополе.