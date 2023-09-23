Горловка, ДНР, 23 сентября, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Жители посёлка шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловки остались без электроснабжения. Это стало результатом обстрела населённого пункта со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 23 сентября сообщил мэр города Иван Приходько.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В результате украинской вооружённой агрессии значительно повреждены линии электропередачи в посёлке шахты им. Н. А. Изотова», ― написал мэр в Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время посёлок обесточен. Когда будет восстановлено электроснабжение, не уточняется.

Приходько также сообщил, что за последние сутки Горловка 18 раз подверглась обстрелам со стороны украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки, 22 сентября, Вооружённые силы Украины 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 227 единиц различных боеприпасов. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, на донецком направлении украинская армия совершила 27 обстрелов из артиллерии, на горловском — 11 обстрелов, на волновахском — два обстрела.

Под огнём реактивной и ствольной артиллерии оказались Горловка, Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка, Владимировка и Благодатное. В результате обстрелов со стороны ВСУ погибла мирная жительница Петровского района столицы региона.

16 сентября в больнице после обстрелов Горловки скончалась получившая ранения женщина.

Третьего сентября Горловка вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Огонь украинские военные вели из артиллерии натовского калибра 155 мм.