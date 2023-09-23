Днепропетровск, Украина, 23 сентября, 2023, 09:34 — ИА Регнум. Объекты инфраструктуры в Херсоне и Днепропетровске пострадали от взрывов, сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным главы администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в областном центре получил повреждение «объект критической инфраструктуры». В частности, повреждения получили объекты в Никопольском районе. Об этом Лысак написал 23 сентября в своём Telegram-канале.

По словам Александра Прокудина, назначенного властями Украины главой подконтрольной Киеву части Херсонской области, в Бериславском районе города Херсона повреждение получили «объекты критической инфраструктуры».

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября власти Днепропетровской области сообщили о повреждении взрывом газопровода и ЛЭП.

В ночь на 23 сентября на Украине объявляли воздушную тревогу в Днепропетровской и Харьковской областях.