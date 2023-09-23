Минобороны опубликовало кадры доставки гуманитарного груза в Карабах
МО опубликовало кадры доставки миротворцами гуманитарного груза в Карабах
Москва, 23 сентября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Министерство обороны опубликовало карды сопровождения и доставки военнослужащими российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта гуманитарного груза для мирного населения Нагорного Карабаха. Кадры обнародованы в Telegram-канале оборонного ведомства 23 сентября.
В Степанакерт грузовой транспорт российских миротворцев доставил продовольственные пайки и гигиенические наборы с предметами первой необходимости. Всего населению передали более 50 т груза.
На сегодня в расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, в том числе 440 детей. Они пока не могут вернуться в свои дома.
Российские миротворцы постоянно взаимодействуют с Баку и Степанакертом по вопросам недопущения кровопролития, обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирного населения.
Как сообщало ИА Регнум, после того как 19 сентября минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия», и в Нагорном Карабахе начались бои, российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей.
По информации на 21 сентября, российские миротворцы эвакуировали из опасных регионов Карабаха порядка пяти тысяч мирных жителей. В Минобороны сообщили, что силами российских миротворцев удалось осуществить эвакуацию жителей из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов.
После прекращения боёв в Нагорном Карабахе в расположении российских миротворцев оставались 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские миротворцы приложили все усилия, чтобы помочь мирным жителям в Нагорном Карабахе покинуть опасные районы.