Севастополь, 23 сентября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Губернатор Михаил Развожаев сообщил 23 сентября в своём Telegram-канале, что в Севастополе сработала системы противовоздушной обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО», — написал Развожаев.

Он уточнил, что обломки ракеты рухнули в Сухарной балке в районе причала. На место их падения прибыли сотрудники оперативных служб. Губернатор призвал жителей города сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 22 сентября предприняли попытку ракетной атаки на Севастополь. Силы ПВО уничтожили пять ракет. В результате падения обломков одной из них вспыхнул пожар в центре города.

Минобороны сообщило о том, что один российский военнослужащий пропал без вести. Как сообщил позже Развожаев, пожар, вспыхнувший в здании штаба Черноморского флота, потушили.