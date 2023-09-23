Донецк, 23 сентября, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины лишились двух складов с боеприпасами в Донецкой Народной Республике. Удары по ним в Елизаветовке и Константиновке нанесла российская авиация. Об этом 23 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержки артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Новодонецкого», ― сказал в беседе с ТАСС военный.

Он добавил, что авиационные удары по скоплению живой силы и техники украинской армии российские подразделения нанесли в районах Новодонецкого, Урожайного и Приютного на южнодонецком направлении. Противник также понёс потери в районе Просковьевки и Константиновки. Здесь уничтожили пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ.

Также украинская армия осталась без миномётных расчётов в районах Старомайорского, Угледара и Владимировки.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 19 сентября, что Вооружённые силы Украины несут большие потери на донецком направлении. Он добавил, что при каждом штурме в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки подразделения ВСУ теряют до 30% личного состава убитыми и ранеными.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинская армия c начала спецоперации лишилась уже порядка 500 тыс. военнослужащих.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.