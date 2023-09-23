Богота, 23 сентября, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Группировка «Центральный генеральный штаб» Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) взяла на себя ответственность за недавний теракт в колумбийском департаменте Каука на западе страны, говорится в заявлении в микроблоге организации в социальной сети Х (бывший Twitter).

Silvia Andrea Moreno

22 сентября в Кауке прогремел взрыв возле полицейского участка. Бомба была заложена в автомобиле. В результате случившегося погибли два человека и не менее пяти получили ранения.

При этом боевики заявили, что «совершили ошибку», и заверили, что будут в одностороннем порядке соблюдать режим прекращения огня до 8 октября, когда должны стартовать мирные переговоры с правительством. В заявлении «Центрального генштаба» говорится, что организация выражает соболезнования семьям погибшим.

Представители группировки отметили, что их действия якобы не направлены против мирного населения.

Как сообщало ИА Регнум, с начала 2023 года правительство Колумбии достигло договорённостей о перемирии сразу с несколькими объединениями повстанцев. При этом соглашение с «Центральным генштабом» было расторгнуто в мае после убийства четырех завербованных подростков.

В июле национальный комиссар по вопросам мира в Колумбии Иван Данило Руэда объявил, что стороны условились начать новые переговоры. 9 августа повстанческая колумбийская группировка ELN (Армия национального освобождения) предупредила о намерении совершить нападение на генерального прокурора республики Франсиско Барбосу с целью убийства чиновника.

По данным прокураторы Колумбии, в июле в Венесуэле пять высших командиров ELN встретились, чтобы обсудить детали этой операции.