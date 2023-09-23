Донецк, 23 сентября, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Украинские войска на донецком направлении попали под огонь тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». Об этом 23 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

Он уточнил, что удары российские военные нанесли по живой силе Вооружённых сил Украины в трёх населённых пунктах.

«Расчётами тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы противника в Красногоровке, Клещеевке, Мало-Ильиновке», ― уточнил в беседе с РИА Новости начальник пресс-центра.

Кроме того, в районе Берестового и Отрадного в ДНР средствами противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября в Минобороны сообщили, что ВСУ несут огромные потери в боях с российскими войсками в Клещеевке.

О большом количестве погибших и раненых в рядах украинской армии на донецком направлении, в частности в районах Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, также заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что каждая попытка атаковать российские позиции у этих населённых пунктов оборачивается для ВСУ значительными потерями в живой силе и в технике. Как уточнил Марочко, большая часть утраченной колёсной техники ВСУ ― внештатная, купленная на средства военнослужащих или волонтёров.

Подразделения Вооружённых сил (ВС) России поразили на территории ДНР пять пунктов управления соединений и воинских частей ВСУ. Потери противника на донецком и южнодонецком направлениях за сутки 21 сентября составили до 310 военных.