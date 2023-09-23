Севастополь, 23 сентября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе потушили. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем», — сообщил Развожаев, добавив, что пожарные начали проливку участков здания и разбор повреждённых конструкций.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в здании штаба Черноморского флота в Севастополе вспыхнул 22 сентября после ракетного удара ВСУ.

Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили пять ракет. Обломок одной рухнул рядом с Русским драмтеатром в центре Севастополя.