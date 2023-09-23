Южно-Сахалинск, 23 сентября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Медведица с тремя медвежатами пристрастились гулять по дачному посёлку «Малинка» в селе Троицкое Сахалинской области. Об этом 22 сентября сообщает телеканал astv.ru.

Олег Кугаев ИА REGNUM Медведи

Как рассказала журналистам местная жительница, медведица с детёнышами уже неоднократно появлялась в дачном посёлке, при этом животные не боятся подходить близко к жилым домам.

«Соседи жалуются, что у одних косолапые перевернули улей, у других сломали грушу», — посетовала она.

Один из таких визитов запечатлела уличная камера видеонаблюдения. На видеозаписи запечатлено, как медведица с медвежатами прошлась по участку, на неё залаяла собака, но невозможно сказать, смогла ли она испугать непрошеных гостей.

В связи с визитами медведей в дачный посёлок жильцы организовали собрание, на котором будут обсуждаться прогулки диких животных рядом с жилыми домами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что медведь напал на собиравшего кедровые орехи мужчину в Ермаковском районе Красноярского края. А в Приморском крае медведь растерзал мужчину. Инцидент произошёл в окрестностях деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска. Накануне сторож пропал, предполагалось, что на него мог напасть дикий зверь.