Красный Лиман, ДНР, 23 сентября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России в своём Telegram-канале представило рассказ старшего офицера батареи реактивной системы залпового огня РСЗО «Град» о применении этих установок в зоне специальной военной операции.

Кадр из видео Боец с позывным Ермак

Боец с позывным Ермак сообщил о двух складах ВСУ, которые были недавно поражены российскими военными, а также об уничтоженной автоколонне противника.

«Самые интересные крайние цели — это два склада с боеприпасами, только что привезенными. И под вечер «на закусочку» была разбита колонна машин», — сказал офицер.

Ермак отметил, что в его подразделении служат хорошо подготовленные бойцы, которые действуют согласовано и знают, за что они борются. Ведомство опубликовало вместе с сообщением видеозапись с этим рассказом.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 июля Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в зоне спецоперации служат братья-близнецы, которые выполняют боевые задачи в одном подразделении — батарее РСЗО «Град». Каждый из них командует отдельным расчётом с такими боевыхми машинами.

Бойцы получили позывные Крокодил и Купол. За их службу у братьев уже есть государственные и ведомственные награды.