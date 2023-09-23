Симферополь, 23 сентября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Процесс распада Украины продолжается, а заявление Владимира Зеленского о возвращении украинского государства к границам 1991 года является неуместным, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Пресс-служба Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов

«Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких «международно признанных границ»… Я убеждён, что распад Украины уже произошёл, дальнейший её распад неотвратим. А вот в каком формате, по каким лекалам — это вопрос политических договорённостей», — приводит слова Константинова РИА Новости 23 сентября.

По его словам, заявления Зеленского не имеют никакой силы и связи с реальностью — Азовское море уже является внутренним морем России, а Одесса станет частью русского мира. Глава крымского парламента добавил, что всё это произойдёт со временем.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» заявил, что происходящее на Украине ведёт к развалу страны. Он подчеркнул, что Одесса и всё Причерноморье должно контролироваться Россией, так как это традиционно русские земли, где проживает русскоязычное население.