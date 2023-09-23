ДНР, 23 сентября, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Украинские войска несут большие потери при штурме Клещеевки под Артемовском (ДНР), но продолжают идти в бой, сообщил журналистам заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Апты Алаудинов

Вместе с тем он подчеркнул, что российская армия контролирует ситуацию на указанном участке фронта.

«Противник ежедневно пытается напирать, пробить этот участок в нашей линии обороны. На данный момент у него ничего не получается, до настоящего времени, по сути, он несет огромные потери, поэтому общая линия — ее можно считать устойчивой и на данный момент контролируемой на этом всем участке линии соприкосновения», — заявил Алаудинов, слова которого приводит РИА Новости.

Так он оценил заявление Киева о том, что ВСУ якобы захватили этот населённый пункт.

«Зеленский и его подчиненные о том, что Клещеевка у них полностью под контролем, заявляют с 4 июня,. но, как мы знаем, до сих пор Клещеевка не находится под контролем украинских формирований», — отметил командир «Ахмата».

Он также рассказал, что украинские военные смогли занять часть высот в населённом пункте, но другую часть по-прежнему контролирует российская армия. Алаудинов добавил, что бои в настоящее время ведутся в серой зоне

«Есть серая зона, которая между нами, если противник туда заходит — мы его выбиваем, если мы туда заходим — они нас выбивают», — уточнил заместитель командующего корпусом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября военный эксперт Андрей Марочко проинформировал, что украинские войска пытаются наносить групповые неприцельные удары по площадям в районе Клещеевки. ВСУ применили для обстрелов гаубичную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

5 сентября в районе Клещеевки на собственном фугасе подорвался украинский боевик, на одежде которого был нашит шеврон террористического подразделения.