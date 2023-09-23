Ашхабад, 23 сентября, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Пустынные экосистемы «Берекетли Гарагум», «Гаплангыр», «Репетек» и «Ераджи», расположенные в Туркмении, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в субботу сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮНЕСКО

«Пустынные экосистемы… внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в рамках транснациональной серийной номинации «Холодные зимние пустыни Турана», которые представлены совместно Туркменистаном, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это произошло на прошедшей в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 45-й сессии Комитета всемирного наследия. На сессии было отмечено, что включение данных объектов в Список всемирного наследия позволит странам укрепить международное сотрудничество для сохранения всех видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня портал Axios со ссылкой на неназванного представителя Государственного департамента США сообщило о планах Вашингтона возобновить членство в ЮНЕСКО. По информации источника, замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 8 июня вручил генеральному директору организации Одри Азуле письмо, в котором был изложен план по возвращению США в ЮНЕСКО.

Соединённые Штаты Америки официально покинули ЮНЕСКО в конце 2018 года. Об этом решении было объявлено ещё в октябре 2017 года.