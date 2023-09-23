Степанакерт, 23 сентября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Российские миротворцы с начала боевых действий в Нагорном Карабахе доставили для мирного населения региона более 50 тонн гуманитарной помощи, в которую вошли продовольствие, предметы первой необходимости и другое. Об в субботу, 23 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Всего грузовым транспортом российских миротворцев в Степанакерт доставлено свыше 50 тонн груза, в том числе продовольственные пайки и гигиенические наборы, включающие в себя предметы первой необходимости», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что на данный момент в расположении российского миротворческого контингента продолжают находиться 826 мирных жителей, в том числе 440 детей, не имеющих на данный момент возможности вернуться в свои дома.

Кроме того, миротворческий контингент продолжает поддерживать непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом с целью не допустить кровопролития и обеспечить безопасность мирного населения Нагорного Карабаха.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что с начала активных боевых действий в Нагорном Карабахе российские миротворцы эвакуировали 3154 человека, включая 1428 детей. Всех эвакуированных обеспечили местами для отдыха и горячим питанием.