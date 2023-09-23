Лондон, 23 сентября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Великобритания в случае необходимости будет поддерживать Украину в вооружённом конфликте в течение многих лет, заявил вице-премьер Соединённого Королевства Оливер Даудер в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Пока этого [завершения конфликта — ред.] не произойдёт, Великобритания будет стоять на стороне Украины… Неделями, месяцами, если потребуется, то годами», — заявил британский политик, слова которого приводит РИА Новости 23 сентября.

Великобритания является одной из европейских стран, военнослужащие которой занимаются подготовкой и обучением украинских военных. Из-за масштабов происходящего жители города Лидд пожаловать на шум с полигона Lydd Rangers, на котором проходят обучение солдаты ВСУ. Британцы обратились с жалобой на взрывы и дым в городской совет.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Daily Mail сообщило, что британские танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior, которые Великобритания отправила на Украину в качестве военной помощи, могли создаваться из материалов, содержащих ядовитый асбест. По информации источника, речь идёт о более чем двух тысячах единиц техники.