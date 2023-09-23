Гонконг, Китай, 23 сентября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Полиция Гонконга обратилась с запросом в Интерпол для поиска и блокировки криптовалюты на общую сумму примерно 1,4 млрд гонконгских долларов ($179 млн), которые оказались похищены у клиентов криптобиржи JPEX, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

В полицию с жалобами обратились 2260 человек. В рамках расследования удалось задержать не менее 11 человек.

Часть украденной криптовалюты смогли разыскать и заморозить. Полиция создала специальною группу, которая пытается отследить подозрительные переводы.

При этом аналитические компании Blockchain Bitrace и 0xScope проинформировали о «необычных оттоках» валюты из кошельков, связанных с JPEX. Этот процесс начался после предупреждения о подозрительных операциях.

Сама криптобиржа JPEX ввела высокие комиссии за вывод средств с кошельков, которая составляет от $955 до $999.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину РФ Роману Семёнову в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер. По версии американских властей, мужчина занимался такими операциями в том числе и для хакеров из КНДР.

7 сентября стало известно, что в Москве задержали двух лейтенантов полиции, которых заподозрили в хищении криптовалюты на сумму около 26 млн рублей. Они перевели себе 9,6 биткоина, принадлежавших предпринимателю, задержанному в московском районе Жулебино.

Полицейские ввели бизнесмена в заблуждение о причастности к его преступлению и забрали у потерпевшего мобильный телефон, через который совершили перевод криптовалюты.