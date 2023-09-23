Наступивший 577-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что пленный украинский офицер, добровольно сдавшийся российским войскам, передал сведения о личностях и номера телефонов командиров 10-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины. Его отряды действуют на южном направлении. Соответствующая видеозапись стала достоянием СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как сообщил 23 сентября источник, на которого ссылаются РИА Новости, помимо этого ВС РФ получили данные о корректировщиках, скрывающихся на территории ДНР и наводящих удары артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Мариуполя, Волновахи, Старомайорского и Красной Поляны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.