Вашингтон, 23 сентября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Принять участие в забастовке сотрудников автозаводов в американском штате Мичиган планирует президент США Джозеф Байден. Об этом 22 сентября заявил сам политик на странице в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Во вторник я отправлюсь в Мичиган, чтобы присоединиться к участникам пикета и проявить солидарность с мужчинами и женщинами из UAW (Объединенный профсоюз рабочих автомобилестроительной промышленности США) в их борьбе за справедливую долю стоимости, которую они помогли произвести», ― написал глава Белого дома.

Решение присоединиться к забастовке работников автопрома Байден опубликовал через несколько часов после того, как глава UAW Шон Фейн пригласил президента США принять участие в забастовке.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп 19 сентября объявил о том, что 27 сентября отправится в штат Мичиган, где выступит перед бастующими работниками автозаводов. Выбор Трампа неслучаен: в этот же день состоятся вторые президентские дебаты кандидатов на пост главы государства от Республиканской партии.

Трамп с момента начала забастовки оказывает поддержку работникам автопрома, обвиняя действующего американского лидера в попытке уничтожить американскую автомобильную индустрию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заявление о предстоящей победе над экс-президентом США и кандидатом в президенты Трампом сделал действующий американский лидер Байден в ходе мероприятия в Нью-Йорке по сбору средств на предвыборную кампанию.