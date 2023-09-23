Мелитополь, 23 сентября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону необходимо пройти переобучение в российской школе после его оценок Второй мировой войны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Джонсон, видимо, стал жертвой неполноценной британской системы образования, где курс истории подаётся шиворот навыворот, лишь бы только одурачить подрастающее поколение в псевдовеличии Британии. Предлагаю Джонсону… пойти в русскую школу в Запорожской области, восполнить все свои пробелы в истории», — сказал Рогов в интервью РИА Новости 23 сентября.

Он подчеркнул, что вклад СССР в победу над Германией во Второй мировой войне, согласно мировой историографии, составлял не менее 75% от общих усилий союзных войск. По словам Рогова, именно советская армия смогла остановить наступление фашистских войск, нанести им ключевые поражения и перейти в контрнаступление, закончившееся капитуляцией противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Рогов, комментируя заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что российские военные должны покинуть территорию Украины, призвал поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Он напомнил, что при объединении Германии просто сломали стену, проходившую по границе двух государств, без проведения каких-либо референдумов.