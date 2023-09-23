Вашингтон, 23 сентября, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Соединёнными Штатами Америки вместо Джо Байдена руководит Владимир Зеленский, заявил сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилл в эфире YouTube-канала Fox Business 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Джо Байден

«Зеленский — настоящий президент Соединённых Штатов. Он рулит этим шоу и занимается этим уже полтора года», — сказал сенатор, подчеркнув, что все решения, которые выносит Джо Байден, соответствуют интересам украинского политика.

Также Томми Табервилл призвал американских граждан задаться вопросом, кто же действительно управляет США.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал NBC News сообщил, что американский президент Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским пообещал ему поставку небольшой партии ракет дальнего действия ATACMS, в которых так сильно заинтересована украинская сторона. Отмечается, что о решении по поставкам ракет объявят публично.

Также на неделе Белый дом объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 325 миллионов долларов. В пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS, ЗРК Avenger, пулемёты для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, ПТРК Javelin и множестве различных боеприпасов.