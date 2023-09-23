Ниамей, 23 сентября, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совместно с властями Франции помешали участию представителей Нигера в Генеральной Ассамблее ООН, заявил официальный представитель военного переходного правительства этой африканской республики Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

По его словам, речь идет о сговоре, который касался отзыва аккредитации постпреда Нигера в Организации Объединённых Наций. Абдраман уточнил, что в этой деятельности также участвовало Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Официальный представитель утверждает, что решение об отзыве Гутерриш принял по требованию бывшего министра иностранных дел Нигера. Абдраман подчеркнул, что генсек отказался рассмотреть официальный список делегатов от нового правительства Нигера.

Абдраман добавил, что власти республики решительно осуждают указанное действия генсека ООН и считают его шаги вмешательством во внутренние дела страны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 июля в Нигере произошёл государственный переворот, в результате которого у власти оказались военные. Новые власти страны отстранили от управления президента Мохамеда Базума.

Кроме того, они обвинили Францию и ЭКОВАС в развертывании войск в регионе для проведения военной интервенции в Нигер. 31 августа стало известно, что в этой стране в целях обеспечения безопасности запретили деятельность национальных неправительственных организаций (НПО), международных организаций и агентств ООН.