Вашингтон, 23 сентября, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Американского трансгендера на службе в ВСУ Сару Эштон-Чирилло, выступившую с угрозами в адрес российских журналистов, резко раскритиковал 22 сентября журналист и телеведущий Fox News Грег Гатфелд в эфире телеканала.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Телеведущий напомнил, что на прошлой неделе сенатор Джей Ди Вэнс направил письмо госсекретарю Энтони Блинкену с вопросом «Кто это, чёрт возьми, такой и почему американский гражданин выступает представителем иностранного государства?»

«Кто этот клоун? Почему американец выступает в качестве представителя ВСУ, и кто за все это платит?» — фактически повторил вопрос сенатора Гатфелд. Как указал журналист, сама Эштон-Чирилло на письмо сенатора ответила «странным видео», в котором обрушилась с упреками на представителя Конгресса за «стереотипы о гендерном хаосе», в момент, пока Украина «борется за глобальную свободу».

Журналист с иронией отметил, что фразу о «гендерном хаосе» невозможно воспринимать всерьёз, когда её произносит «мужик по имени Сара» и призвал задуматься над тем, кто и за какие заслуги продвигал Эштон-Чирилло по службе.

«Сара — идеальное олицетворение украинского конфликта: вбухивает в себя огромные деньги, опирается на риторику, а не на реальность, и произносит пафосные речи о свободе» — заключил Гатфелд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представитель сил территориальной обороны ВСУ американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности после публичных угроз в адрес российских журналистов.

Американская журналистка, трансгендер Эштон-Чирилло в начале августа стала одним из официальных спикеров сил территориальной обороны Украины. 8 сентября она опубликовала видеоролик, в котором повторила риторику Третьего рейха и сообщила о том, что «русские — не люди», а также угрожала представителям российских СМИ. Позднее она заявила, что её не так поняли и она пошутила.