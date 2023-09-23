Донецк, 23 сентября, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Украинский офицер, который добровольно сдался в плен российским войскам, передал военным информацию о корректировщиках, скрывающихся на территории ДНР и наводящих удары артиллерии ВСУ по жилым кварталам, сообщил 22 сентября журналистам источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он также раскрыл сведения о личностях и телефоны командиров 10-го армейского корпуса Вооружённых сил Украины, отряды которого действуют на южном направлении.

«Добровольно сдавшийся украинский офицер передал данные — в них входят фамилия, имя и отчество, должности, звания и телефоны, вид деятельности», — сказал источник в беседе с РИА Новости.

Кроме того, журналисты получили видеозапись, снятую сразу после того, как офицер сдался в плен. На этих кадрах украинский военный показывает свой смартфон с электронными файлами, в которых содержится информация о корректировщиках и командирах ВСУ.

По словам пленного, наводчики оказывают содействие украинским силам для ударов по Мариуполю, Волновахе, Старомайорскому и Красной Поляне.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня в ДНР задержали шпиона, работавшего на украинскую службу внешней разведки, который передавал ВСУ информацию о российских военных. Его удалось выявить в ходе оперативной игры.

С 2014 по 2016 год шпион служил в Народной милиции ДНР в должности подполковника. Спецслужбы Украины завербовали его в 2018 году.

31 июля управление ФСБ России по Донецкой Народной Республики проинформировало о задержании жителя региона, который шпионил в пользу украинской стороны. Против него возбудили уголовное дело.