Лондон, 23 сентября, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Дипломаты из России и Великобритании за последние полтора года провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне вооружённого конфликта на Украине. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил газете inews высокопоставленный британский представитель.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Британские чиновники провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Кремля по вопросам международной безопасности… <во время продолжающегося конфликта на Украине>», — сообщило издание.

По информации источника, в течение последних 18 месяцев встречи российских и британских дипломатов проходили в различных местах, в том числе в Нью-Йорке и Вене, где расположены учреждения Организации Объединённых Наций.

Также стороны в ходе переговоров, вероятно, обсуждали вопросы ядерной и продовольственной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее журналист британского издания Daily Mail Питер Хитченс заявил об ошибочном решении Запада оказать Украине финансовую и военную помощь на фоне вооружённого конфликта. Он подчеркнул, что конфликт давно бы закончился, если бы западные страны не стали вмешиваться.