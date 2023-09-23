Киев, 23 сентября, 2023, 05:18 — ИА Регнум. Женщины-фармацевты массово увольняются и уезжают за границу в преддверии вступления в силу указа об их постановке на воинский учёт на Украине. Об этом 22 сентября рассказала глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова в беседе с украинским изданием «Страна. ua».

Schekinov Alexey Victorovich Фармацевт консультирует клиента аптеки

Как уточнила Прудникова, за последние две недели в стране уволились тысячи фармацевтов. Люди пишут заявления, увольняются и уезжают в Европу, не дожидаясь закрытия границ. Из-за массового увольнения и отъезда фармацевтов в аптеках некому работать, их владельцы в панике, отрасль переживает жёсткий кризис. По словам Прудниковой, многие женщины-фармацевты в буквальном смысле уже сидят на чемоданах.

«Мне в панике звонят владельцы аптек — не знают, что делать, и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины», — отметила Прудникова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале сентября член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учет с 1 октября. При этом он уточнил, что выезд из страны ограничен только для мобилизованных женщин, для вставших на воинский учёт женщин ограничений не будет.

Комментируя эти заявления, военный эксперт Михаил Онуфриенко сказал, что киевский режим фактически говорит о тотальной мобилизации. Он отметил, что конфликт идёт давно и прежде ВСУ хватало женщин. Киев даже хвастался тем, что в его армии женщин больше, чем в любой стране НАТО.

Закон об обязательной постановке женщин-медиков и фармацевтов на воинский учёт на Украине Рада приняла в 2022 году на фоне проведения российской спецоперации.