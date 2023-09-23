Москва, 23 сентября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России. Об этом в беседе с ТАСС 22 сентября заявила депутат Государственной думы и чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Er.ru Светлана Журова

«Понятно, что надо ещё какие-то аргументы приводить к тому, почему российские спортсмены выступают без флага и гимна. И нашли, кроме ситуации на Украине, вот такие аргументы», — сказала Журова, комментируя заявление о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому агентству.

Она подчеркнула, что до 2014 года WADA считало российское антидопинговое законодательство одним из лучших в мире. «Во многих странах вообще нет антидопингового законодательства, а они выступают с гимном и флагом», — заключила Журова.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября в пресс-службе WADA сообщили, что агентство приняло решение оставить в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах Европы и мира. В заявлении указано, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.