Москва, 23 сентября, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Просроченные лекарственные препараты в аптечке автомобиля грозят водителю штрафом в размере 500 рублей, рассказал журналистам адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов.

Unsplash Водитель автомобиля

Кроме того, такие же проблемы ждут автолюбителей, если в их аптечке нет каких-либо лекарств из приказа Минздрава или упаковка с препаратами потеряла целостность.

«Если чего-то нет, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей», — напомнил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, адвокат отметил, что в движущейся машине нельзя держать животное на коленях или провозить его на передней панели, а также недопустимо, если оно перемещается по салону, кода транспортное средство едет.

Штраф в 500 рублей также полагается за нарушение допустимого уровня шума для легковых автомобилей, равного 96 дБА. По словам Данилова, речь может идти как о громкой музыке, так и снятом глушителе.

Помимо этого, он уточнил, что водителя, выходящего из автомобиля на проезжую часть в тёмное время суток, могут наказать на 800-1000 рублей в случае отсутствия у него светоотражающего жилета. За неправильно пристегнутый ремень штраф составят 1000 рублей.

Такое же наказание ждёт и тех, кто высовывает руку или ногу из окна салона автомобиля. Если это сделал несовершеннолетний, то размер взыскания для водителя вырастает до 3000 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября в России вступило в силу постановление правительства с новыми правилами эксплуатации автомобилей, запрещающие размещение различного оборудования, которое закрывает обзор водителю, Такие случаи расцениваются как неисправность.

Запрет не распространяется на зеркала заднего вида, стеклоочистители, нагревательные элементы ветрового стекла, наружные или встроенные антенны. При этом видеорегистраторы, а также крепления для навигатора или телефона, в список исключений не входят и за них полагается штраф в размере 500 рублей.

Аналогичное наказание предусмотрено за езду на шинах, которые не соответствуют погодному сезону.