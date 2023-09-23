Краснодар, 23 сентября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Мужчина, подаривший подростку боевую гранату, задержан сотрудниками полиции в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Управление Росгвардии по Оренбургской области Муляж гранаты Ф-1

Инцидент произошёл в станице Октябрьской Крыловского района. Неизвестный мужчина после знакомства в магазине с 17-летним подростком, подарил ему гранату. Позднее оказалось, что подаренный боеприпас является боевой ручной Ф-1.

Сотрудники полиции по горячим следам установили личность дарителя и задержали 26-летнего мужчину, который работает сварщиком на одном из местных предприятий. Мужчина признался, что приобрел гранату в качестве сувенира в соседнем регионе.

В настоящий момент мужчина находится под стражей. В связи с инцидентом правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывных устройств». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 11 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следственные органы и прокуратура Ингушетии начали проверку после взрыва боевой гранаты, в результате которого пострадали два подростка. инцидент произошёл 20 сентября в посёлке Верхние Ачалуки Малгобекского района. Запал боевой гранаты десятиклассники нашли на участке, примыкающем к их дому.

Из-за неумелого обращения детей со взрывоопасным предметом произошла детонация запала. Подростки госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

В начале сентября в Белгородской области мужчина подорвался на гранате РГД-5. Инцидент произошёл в посёлке Комсомольском. Боеприпас, который сдетонировал у него в руках, местный житель нашёл в огороде