Владивосток, 23 сентября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Никакой опасной продукции после сброса воды с японской атомной электростанции «Фукусима» в России не выявлено. Об этом в интервью РИА Новости 23 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что этот процесс только начался и возможен эффект накопления.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления», — сказала Попова.

Она подчеркнула, что эффект накопления как в донных осадках, так и в гидробионтах рано или поздно должен произойти, так как объём опасных веществ будет увеличиться.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Кирилл Колончин сообщил о хороших результатах первых анализов воды, сброшенной в океан с АЭС «Фукусима-1». Он добавил, что научно-исследовательское судно закончит экспедицию по исследованию возможного загрязнения в 20-х числах сентября.

24 августа в Японии начали сброс очищенной воды в океан с аварийной АЭС «Фукусима-1». К концу марта следующего года с электростанции сольют более 30 тысяч тонн жидкости.