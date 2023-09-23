Ясиноватая, ДНР, 23 сентября, 2023, 04:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины, обстреляв Ясиноватую Донецкой Народной Республики кассетными боеприпасами, уничтожили всю технику коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис». Об этом в субботу, 23 сентября, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

«Выдержали паузу полчаса и накрыли кассетными… В этот момент машина загорелась. В связи с тем, что сильный обстрел был, не было возможности её просто затушить», — рассказал агентству сотрудник предприятия, уточнив, что обстрел продолжался около полутора часов.

Отмечается, что в результате ведения огня со стороны Вооружённых сил Украины пострадал один рабочий. Обстрел уничтожил всю технику коммунальщиков, которую городу передала шефствующая над ним администрация Челябинской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, сообщили о 40 обстрелах со стороны ВСУ за сутки 22 сентября. Всего по региону было выпущено 227 единиц различных боеприпасов.